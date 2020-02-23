أنجبت طفلين في عام.. بريطانية تستعد لاستقبال ابنها الـ 22

في واقعة هي الأولى من نوعها، تستعد سيدة بعمر الـ 44 عامًا لاستقبال طفلها الـ 22 في أبريل المقبل.
وأعلنت السيدة البريطانية سو رادفورد، البالغة من العمر 44 عاما، أنها ستنجب الطفل الـ 22 لها في أبريل المقبل، وأنها تزوجت عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
وقالت "سو" للصحيفة البريطانية، أنها كانت تعلم وهي في هذا السن الصغير أنها غير مؤهلة للزواج، وأنها لم تتعرض لأي ضغط بل هي من قرر الزواج وبناء أسرة مع زوجها.
وعبرت السيدة سو عن سعادتها بتكوين أكبر أسرة في بريطانيا، وأنها لا تشعر بحرج كونها أنجبت طفلين في سنة واحدة ولكنها عانت من التعب فقط.
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