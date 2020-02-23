صور.. نسرين طافش تحتفل بـ7 ملايين متابع على إنستجرام بـ"فوتوسيشن"

تعتبر الفنانة السورية نسرين طافش من أشهر الفنانات المتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها تفاصيلها وحياتها على الصعيد الشخصي والفني.

واحتفلت نسرين على طريقتها الخاصة، بتخطي عدد متابعيها الـ7 ملايين، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي أحمد رأفت.

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ظهرت نسرين خلال جلسة التصوير بفستان طويل باللون الفوشيا من الستان، أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا، وبجانبها عدد من البالونات، داخل إحدى الحدائق.

وأرفقت نسرين تعليقًا على جلسة التصوير قائلة: "شكرًا لـ7 ملايين محب وعاشق".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل "ختم النمر" بالمشاركة مع أحمد صلاح حسني، والذي يعرض حاليا عبر قناة ON.