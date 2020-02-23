محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: تعد جرثومة المعدة أو البكتريا الحلزونية أو جرثومة المعدة من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب العديد من المشكلات الصحية، وقد يصل إهمالها إلى حد الإصابة المريض بالسرطان. لقراءة المزيد..اضغط هنــــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إهمالها يسبب السرطان.. إليك طرق علاج جرثومة المعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.