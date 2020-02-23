للرجل.. 10 خطوات تجذب بها قلب المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

معايير جاذبية الرجل تختلف من امرأة لأخرى، لكن هناك بعض النقاط المشتركة التي تفضلها أغلبية النساء في شريك حياتها.

لذلك نقدم لكل رجل 10 نصائح تساعده ليصبح جذابًا ويحظى بقلب المرأة التي يحبها وفقا لما ذكر موقع "livinghours".

- لا يجب أن تنشغل عنها بهاتفك المحمول، عليك ترك هاتفك عند الجلوس معها حتى لا تشعر بالملل.

- ولتصبح أكثر جاذبية، احرص على ممارسة التمارين الرياضية يوميًا للحفاظ على لياقتك البدنية، ويصبح جسمك أكثر تناسقًا، وللشعور بمزيد من الثقة.

- المرأة تعشق الرجل الذي يستمع إليها باهتمام وإنصات، حتى لو كان حديثها بسيط، لأنها تحب أن تتقاسم الحديث مع شريك حياتها.

- تحتاج المرأة إلى رجل مثقف على إدراك بجميع جوانب الحياة، لذا يجب أن تقرأ كثير من الكتب والروايات، حيث إن القراءة تزيد من اهتماماتك وتساعدك على تعلم طرق جديدة.

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- النظافة العامة لمظهرك، والشعر النظيف الخالي من القشرة والأسنان النظيفة ورائحة الفم، من أهم الأمور التي تجعل شريكة حياتك تنجذب إليك.

- احرص على ارتداء ملابس مناسبة لشكل جسمك وشخصيتك وفي نفس الوقت أنيقة.

- تعشق المرأة الرجل الذي يمتلك شخصية قيادية وثقة عالية بنفسه، لكي تشعر بالأمان بجانبه والدعم والسند.

- المرأة كائن حساس تميل إلى الورود بطبعها، فيمكنك تقديم بعض باقات الورود من حين لآخر للتعبير عن حبك لها.

- تبتعد المرأة عن الشخص صاحب الشخصية النكدية، لذا عليك أن تحافظ على طبيعتك المرحة المليئة بالحيوية، حتى تنجح في جذبها إليك.

- يجب عليك ألا تسمح للابتسامة أن تغيب عن وجهك عند رؤيتها، مهما كنت تمر بمشاكل في عملك.