مجرد خلاف.. عمرو سعد يعلن عودته لزوجته شيماء فوزي

حرص الفنان عمرو سعد على أن يفاجئ أولاده بعودته إلى والدتهم شيماء فوزي، بعد أن أعلنت طلاقها منذ عدة أشهر، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رابي نجل الفنان عمرو سعد، في تصريحات صحفية له، أن والده ووالدته شيماء فوزي عادا لبعضهما من جديد، وأن ما حدث كان مجرد خلاف مر منذ فترة طويلة.

Advertisements

ونظم سعد حفلا صغيرا لأهله وأصدقائه أعلن فيه عن مفاجأة إعادة زوجته وأم أولاده، واستئناف الحياة معها، وكانت من ضمن مفاجآت العام الجديد.