صورة.. ملكة جمال سابقة عن منة عرفة وعلي غزلان: هي دي مرحلة الارتباط

لا تزال علاقة الفنانة الشابة منة عرفة والبلوجر علي غزلان، مثيرة للجدل حول حقيقة ارتباطهما عاطفيًا، بسبب تكرار ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات.

لكن صورة جديدة نشرتها صديقتهما أيسل خالد، ملكة جمال مصر في العام 2016، أثارت الجدل من جديد حول وجود علاقة عاطفية بين الثنائي، إذ نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لثلاثة ثنائيات يمثلوا مسار العلاقات العاطفية التي تبدأ من الارتباط إلى الخطوبة ومن ثم الجواز.

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فبدأت الصورة بالثنائي منة عرفة وعلي غزلان، ثم أيسل ملكة جمال مصر وخطيبها، ثم البلوجر مروة حسن مع زوجها، وعلقت "أيسل" قائلة: "مرحلة الارتباط.. مرحلة الخطوبة.. مرحلة الجواز".

وتفاعل الكثير من المتابعين على الصورة: "بهجة"، "ما شاء الله قمرات"، "أحلى كابلز"، "منة عرفة وعلي غزلان كابلز إزاي ده قد جدها".

علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي، اليوتيوبر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.