الامارات | محمد رمضان عن أزمته مع الطيار: لدي فيديو لو نشرته سيسجن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان عن أزمته مع الطيار: لدي فيديو لو نشرته سيسجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان محمد رمضان، أن لديه فيديو للطيار الموقوف عن العمل بسببه أشرف أبو اليسر، يمكن أن يؤدي إلى سجنه، معرباً عن رفضه لمطالبة الطيار له، عبر دعوى قضائية، بدفع تعويض مادي له.

وقال رمضان خلال استضافته في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وأذيع مساء أمس السبت: "الفيديو لو نزل الكابتن هيتسجن بتهمة جنائية، وأنا لو مؤذي كنت نشرته، ولكني شايل الفيديو ده للمحكمة، ولكن أسلوب أدفع ده مينفعش، واللي هيؤمر بيه القضاء أنا تحت أمره، وأنا بثق في القضاء".

كما اقترح رمضان خلال الحلقة، حلا للأزمة، أن يتكفل براتب الطيار حتى تفصل المحكمة في القضية التي رفعها ضد رمضان، حتى يخفف من الضرر الذي وقع عليه.

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كذلك أعرب محمد رمضان عن رفضه لقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات، مطالبا بإنشاء شعبة خاصة بهم في النقابة لما يتمتعون به من جمهور عريض. مؤكداً انه لن يغير من أسلوبه أو الشكل الذي يظهر به في حفلاته، وان الملابس التي يرتديها خاصة بالحفلات ولا يمكن أن يرتديها في الشارع.

وعن الفيديو المتداول له مع الفنان باسم سمرة، قال: "باسم أخويا وحبيبي ومكانش في وعيه، ولو كان في وعيه إيدي الشمال جاهزة".

يذكر أن الإعلان عن استضافة محمد رمضان في أولى حلقات برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري لاقت انتقادات واسعة من جانب من جمهور "ماسبيرو"، وترددت شائعات قبل عرضها بإلغاء الحلقة تماما، وهو ما تم نفيه.

