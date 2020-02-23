سهلة وبسيطة.. طرق للمساعدة في تحضير شنطة المدرسة لطفلك

طرق بسيطة يجب أن تقوم بها كل أم عند تحضير حقيبة الطفل المدرسية، منها ضرورة الاستفادة الكاملة من جميع الجيوب، وغيرها من النصائح التي نقدمها لكِ كما ذكرها موقع "Wiki how".

إلقاء القمامة وتفريغ الحقيبة

أخرجي كل شىء من حقيبة طفلك، وتأكدي أن الجيوب فارغة.

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الاحتفاظ بقائمة المستلزمات المدرسية

أجمعي كل العناصر التي تحتاجين لإحضارها إلى المدرسة، وتشمل الأشياء النموذجية التي يجب الاحتفاظ بها في حقيبة طفلك المدرسية، منها الكتب، المقلمة، بطاقة تعريف طفلك، مفتاح المنزل، زجاجة ماء.

مستلزمات العناية الشخصية

وضع مستلزمات العناية الشخصية في علبة صغيرة مثل الصابون والمناديل المبللة والمناديل العادية.

تنظيف حقيبة المدرسة

الحرص على تنظيف حقيبة المدرسة مرة أسبوعيًا، حتى لا تتراكم بها المهملات وبقايا الطعام.