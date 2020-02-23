فوائد الكاكا

"الكاكا"، "الكاكي"، "الفاكهة الإلهية"، أسماء عدة لنفس الفاكهة، حيث تعتبر الفاكهة ذات اللون البرتقالي اللامع المتشابهة بشكل وثيق مع الطماطم في المظهر، عبارة عن توت، لها العديد من الوفائد الصحية، التي تجعلك تقبل على تناولها، ويستعرض التقرير التالي فوائدها بحسب موقع "هيلث لاين".

مفيدة لخسارة الوزن

هي فواكه متوسطة الحجم تزن حوالي 168 جرامًا وبها 31 جراما فقط من الكربوهيدرات.. الفاكهة بالكاد تحتوي على أي دهون،هذان العاملان يجعلهما صديقًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تناول وجبة خفيفة أثناء محاولتهم التخلص من الأوزان الإضافية.

مضادات الأكسدة

الكاكا غنية بالمواد الكيميائية النباتية المتنوعة، الكاتيكين والمواد المضادة للاكسدة البوليفينول، كاتشين هو عامل قوي مضاد للالتهابات ومضاد للعدوى. وبالتالي، يمكن أن تساعد في درء ردود الفعل الالتهابية والتهابات غير المرغوب فيها.

تحافظ على المعدة

الألياف، ضرورية لحركة الأمعاء الجيدة. يمكن أن يساعد التناول المنتظم لهذه الفاكهة الغنية بالألياف على تخفيف المشكلات المتعلقة بحركة الأمعاء، ما يحافظ على الجهاز الهضمي الصحي.

جيد لمرضى السكر

الذين يعانون من مرض السكري هم عرضة للجوع المستمر،ولأن الكاكا غنية بالألياف، يمكن أن يستمتع مرضى السكري بهذه الفاكهة للحد من مستويات الجوع كما أنها تنظم مستوى السكر في الدم.

جيد لارتفاع ضغط الدم

الصوديوم، عندما يتم إدراجه بشكل مفرط في النظام الغذائي، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. والكاكا تخفق من مستويات الصوديوم. وبالتال ، يمكن استخدامه كجزء من نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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تقوي المناعة

كونها مصدراً جيداً لفيتامين ج، فإن الكاكا، عندما تستخدم بانتظام في النظام الغذائي المتوازن، يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات المناعة.

محاربة السرطان

الكاكا مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة، هذه الفاكهة تساعد في الحد من الجذور الحرة، التي يمكن أن تدمر الخلايا وتسبب السرطان.

تحسن الرؤية

تحتوي الكاكا على فيتامين أ بكميات كبيرة. ومن الحقائق الثابتة أن فيتامين (أ) لديه القدرة على تحسين الرؤية.

صحة الكبد

يعتبر البرسيمون غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تلوث الجذور الحرة الضارة المشتقة من الأكسجين في الجسم. كما أنه يقلل من تأثير المواد السامة ويمنع تلف الخلايا. وهذا يؤدي في النهاية إلى إزالة السموم من الجسم والحفاظ على الكبد السليم.

به الكثير من الطاقة

يعتبر عصير الكاكا منشط طبيعي بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم والسكر. يمكن أن يوفر تناول كوب من عصير الكاكا طاقة فورية لأداء أي نشاط معبأ بالطاقة.