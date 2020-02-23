الامارات | الجامعة القاسمية تطلق «فرسان القراءة 4»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الجامعة القاسمية في الشارقة النسخة الرابعة من المسابقة السنوية «فرسان القراءة»، الموجهة للطلبة في مختلف كلياتها، لتلخيص الكتب ذات القيمة الثقافية والأدبية.
وأعلنت الجامعة أنها ستكافئ الفائزين الثلاثة الأوائل بجوائز قيمة، على أن يكون الأول من أبريل المقبل آخر موعد لتلقي المشاركات، وحددت الجامعة الشروط والضوابط المتعلقة بالاشتراك في المسابقة.
وقال مدير الجامعة القاسمية، الدكتور رشاد سالم، إن النسخة الرابعة من المسابقة اختارت كتاب «السيدة الشارقة» للكاتبة الفرنسة، فابيين هيربان، الصادر عن دار منشورات القاسمي، وتمت ترجمته من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ويسرد تجارب سيدة فرنسية وقعت في حب الإمارات، خصوصاً إمارة الشارقة، في مجال الثقافة والفنون.
وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تطبيق رؤى الجامعة في تشجيع الطلبة على القراءة واستثمار أوقاتهم، وتعزيز ثقافة المطالعة، وتوجيههم نحو الكتب المفيدة، واكتساب المعرفة، وتنمية مواهبهم في أساسيات تلخيص الكتب لتأهيلهم على تقديم ملخصات احترافية وشاملة لجميع جوانب الكتاب، إلى جانب تنمية مداركهم في اللغة العربية.
رشاد سالم:
«المسابقة تهدف إلى تطبيق رؤى الجامعة في تشجيع الطلبة على القراءة واستثمار أوقاتهم، وتعزيز ثقافة المطالعة».
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