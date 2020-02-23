الامارات | أفراح الحمادي والسماحي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحمادي والسماحي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله كمال جابر الحمادي، بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة سالم محمد السماحي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الميدان في دبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل وأصدقاء العريس.
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