أسما شريف منير عن "طلقني": عمل ضجة في معرض الكتاب

حرصت الفنانة أسما شريف منير على توجيه رسالة إلى جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد نجاح كتابها "طلقني".

وعلقت عبر حسابها قائلة: "رهبة وخوف ما يحسوش ولا يصدقه إلا اللي عاشه، رتبت أفكاري وكتبت تجارب، وحياتي تجربة من ضمنهم، ودورت على المعلومات والإحصائيات وربطتهم ببعض، وحاولت ونجحت، النتيجة والكتاب عمّل ضجة في معرض الكتاب ماكنتش عامله حسابي إنها تحصل، ومن يومها مارضتش أطلع في أي قناة مصرية وأتكلم عن كل دا برغم إن معظم القنوات تقريبًا مشكورين بكل ذوق واحترام طلبوا مني أطلع وأنا اعتذرتلهم بكامل التقدير".

وأضافت: لأن على الرغم من كل المجهود اللي عملته واللي الحمد لله ناس كتير شكرتني عليه، إلا إن فيه لسه ناس وأنا مش هتكسف وهقولها، فاكرين إن أنا بعمل كل دا لأن أبويا هو شريف منير، أو بمعنى أوضح أبوها اللي مطلعها، وأنا الحقيقة مش كدة تمامًا، وكل اللي حواليا وقريبين مني من إخواتي وأصحابي وبيشتغلوا معايا عارفين دا كويس جدًا، فحبيت ما أتكلمش لأني بتأثر بسهولة ويمكن مثلًا يحصلي "بانك أتاك" زي ما حصل قبل كدا في أزمة حصلتلي.

واختتمت حديثها بالقول: "مش جاية أتكلم عن أزمات فاتت، أنا قررت أتكلم براحتي وغيرت رأيي بعد ما اقتنعت إن كدا كدا محدش بيجتمع على حد، بس بيصعب عليا إني أتفهم غلط، بس الحمد لله وأنا مكملة في اللي حبّاه واللي شايفة نفسي فيه، ويارب وفقني ووفق الجميع".

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أسما شريف منير تتحدث عن أزماتها

وكانت أسما شريف منير، تحدثت عن الأزمات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال لقائها مع لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث".

وتحدثت "أسما"، عن الهجوم الذي تعرضت له على السوشيال ميديا، بسبب حديثها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

وأضافت: "أنا بطلع على السوشيال ميديا بطبيعتي جدا ومبفكرش حتى أطلع هعمل إيه واتعلمت إني متكلمش في دين ولا في سياسة"، مشيرة إلى أنها: "متسرعة وتلقائية وتتكلم براحتها".

وتابعت: "أنا طلعت واتأسفت والموضوع اتقفل"، لافتة إلى أنها لم تتحمل الهجوم الذي تعرضت له: "كنت بقول لو هما عارفين أنا قاعدة عاملة إزاي دلوقتي لأني مقصدش خالص وقفلت السوشيال ميديا وعيطت لأني لقيت الموضوع كبير عليا قوي، ولو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مش هقصد".

واستكملت: "مبقتش فاهمة حاجة وكان موضوع صعب وأنا عيطت، وكنت هحاول الانتحار وقولت طب أموت نفسي لأني حسيت بسواد رهيب، والناس اللي هي قاعدة بتقرر قرارات لبني آدمين وبيقولوا أوقفوا برنامجها وحللوا لها دمها".

كتاب طلقني في معرض الكتاب

وأصدرت أسما شريف منير كتابها الأول "طلقني" بمعرض الكتاب، يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.