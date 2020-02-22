منة عرفة وعلي غزلان في مسجد الشرطة بالتجمع.. ومتابعون: "ده كتب كتابكوا؟"

مازالت علاقة الفنانة الشابة منة عرفة، والطبيب علي غزلان في مرمى التساؤلات والجدل، بسبب ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، ورسائلهما المُبهمة لبعضهما البعض، رغم نفي الثنائي وجود علاقة عاطفية بينهما.

واليوم، قررت "عرفة" مفاجأة متابعيها بصورة لها مع الأخير، من أمام مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصورة بإطلالة كلاسيكية بسيطة، حيث ارتدت منة بدلة فورمال فاتحة اللون، مع حذاء كلاسيكي بكعب مرتفع، كما تألق الأخير ببدلة فاتحة اللون أيضًا دون رابطة عُنق.

وعلق غُزلان على الصورة، قائلًا: "الغزلان دي اللي هي عيلتي يعني" لترد الأخير: "مشاء الله لماح".

الأمر الذي أثار تعليقات المتابعين، مُعلقين: "ده كتب كتابكوا"، "انتوا كتبتوا الكتاب ولا إيه".

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كما نشر "غزلان" عبر حسابه، صورة أخرى تجمعهما من أمام المسجد.

علي غزلان ومنة عرفة

يذكر أن الثنائي، اليوتيوبر علي غزلان، والفنانة منة عرفة، أثارا الجدل مؤخرا بعلاقتهما، حيث انتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يظن أنهما مرتبطان، كما ظهرت معه منة عرفة، في فيديو في معرض الكتاب وأرسلت له قبلات في الهواء.