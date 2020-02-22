بعد إحالة الطبيب المتهم في واقعة الطفلة ندى للمحاكمة.. أنواع الختان وأضراره

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 200 مليون فتاة وسيدة على قيد الحياة اليوم، خضعن لشكل من أشكال ختان الإناث، وعلى الرغم من أن ممارسة هذه العملية تتركز في 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أنها تمارس في بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية، وتعتبر مصر الرابعة عالميًا في عمليات ختان الإناث.

ما مفهوم ختان الإناث؟

يُعرف ختان الإناث بأنه عملية قطع أو استئصال متعمدة للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة.

وتشمل العملية في أغلب الأحيان استئصال أو قطع الشفرين والبظر، وهي عملية تصفها منظمة الصحة العالمية بأنها "أي عملية تلحق أضرارا للأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية".

وبحسبما ذكره موقع "bbc"، توجد 4 أنواع من ختان الإناث.

استئصال البظر

وهي عملية إزالة كاملة أو جزئية للبظر الحساس والجلد المحيط به.

الاستئصال

وهي عملية استئصال كلي أو جزئي للبظر، فضلا عن استئصال الشفرين الصغيرين، أو الطي الجلدي الداخلي المحيط بالمهبل.

الختان التخييطي

وفقا لتسمية موقع منظمة الصحة العالمية، وفيه تجرى عملية قطع وإعادة ضبط موضع الشفرين الصغيرين والكبيرين ويتضمن ذلك عملية تخييط، ولا تترك سوى فتحة صغيرة.

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ولا تتسبب هذه العملية في حدوث ألم وضيق حادين فقط، بل تجعل الضحية عرضة للعدوى المستمرة.

النوع الرابع

ويشمل جميع العمليات الضارة الأخرى مثل وخز وثقب وكشط البظر أو منطقة الأعضاء التناسلية.

* أضرار ختان الإناث

النزيف

وقد يكون حاداً، إلى درجة تؤدي بالبنت إلى الموت.

العدوى

قد يتلوث الجرح، ويكوّن خراجاً، قد يؤدي إلى تعفّن الدم، وبالتالي إلى الوفاة.

الكدمات والألم

من طقوس الختان أن تربط البنت إلى الأرض، ما يعرضها غالباً إلى كدمات، وأحياناً تشعر البنت بآلام حادة في اليوم الثاني، عندما تتبول على الجرح.

يؤثر على استجابة المرأة الجنسية، بسبب استئصال جزء من الأنسجة المنتصبة.

قرار النائب العام بإحالة طبيب الختان للمحاكمة الجنائية

أصدر النائب العام اليوم قرارا بإحالة "علي ع.ع. ر"، و2 آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة "ندى ح.ع" التي أدت لوفاتها، وذلك بإشتراك والديها فيها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها، وإجراء المتهم السابق ذكره، عملية ختان الطفلة بناءً على طلبهما، وذلك بمَستشفى الرحمة الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العملية نصفَ ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعي ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطاً بإفرازاتٍ مِن فَمِها وأنفها، فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ محاولا إفاقتها، وبعد التيقن بوفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادرة المستشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.