منها استخدام كميات كبيرة من الصلصة.. أخطاء في الطهى تؤدي إلى زيادة الوزن

أحيانًا تسبب بعض طرق إعداد الطعام وإضافة أنواع معينة من الزيوت والسمنة في زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه، وتوجد أربعة أخطاء في الطهي تؤدي لزيادة الوزن، منها كما ذكرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

استخدام الكثير من الصلصة

أن إضافة 3 أو 4 أنواع مختلفة من الصلصات إلى الوجبات يزيد من السعرات الحرارية فيها، ويساهم في اكتساب الوزن.

الكثير من البروتين في الطعام

إعداد وجبات مختلفة تحتوي على الكثير من البروتينات مثل اللحوم أو السمك أو الدجاج، في زيادة السعرات الحرارية، ويكون ذلك على حساب تناول الخضروات الغنية بالمواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، لذا ينصح بتقليل استهلاك اللحوم والإكثار من تناول الخضار.

الطبخ بالزيت أو الزبدة

معظم الناس يستخدمون الزيت أو الزبدة في طهي اللحوم والخضار، ما يزيد من كمية الدهون المستهلكة وزيادة الوزن، لذا ينصح بشوى اللحوم وطهى الخضار باستخدام الماء فقط.