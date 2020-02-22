أعلن إنجابه دون زواج.. فتاة تونسية لقصي خولي: "أنا مراتك مش بنت شارع"

أزمة كبيرة، واتهامات بالاعتداء والنفاق، من فتاة تونسية، وضعت الفنان السوري قصي خولي بمرمى الاتهامات، بل وتصدره محركات البحث، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت إحدى الفتيات، التي تُدعى مديحة الحمداني، الزعم بأنها زوجة الأخير ووالدة ابنه الوحيد، مؤكدة أنها تُعاني من تصرفاته وأفعاله معها، وتجاهله التام لها، ما جعلها عُرضة للحديث السيء.

ويرصد "هُن" القصة الكاملة للفنان السوري.

الإعلان عن إنجابه دون زواج

في بداية العام الماضي، يناير 2019، أعلن "خولي" إنه رُزق بمولوده الأول، الذي أطلق عليه "عميد جونيور"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة ليد الرضيع، مُعلقًا: "من خلالك أعطاني الله الابن والأخ والصديق طول العمر، بتمنى كون الك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره، الله يحميلي العميد جونيور ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً".

وبحسب ما ذكرته إذاعة "شام إف إم" السورية، فإن الفنان لم يُعلن من قبل زواجه، بل فاجئ متابعيه بالإعلان عن إنجابه دون أن يُشير لهوية زوجته.

تونسية تزعم أنها زوجة قصى خولي

وأمس، عقب مرور أكثر من عام على إعلان الفنان إنجابه طفله الأول، خرجت الفتاة التي تُدعى مديحة الحمداني، باكية في مقطع فيديو، تتحدث عن علاقتها بالأخير.

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وقالت "الحمداني" خلال المقطع: "منذ عام الجمهور ينتقدني بأني فتاة شارع وعاهرة، وهذا غير حقيقي، أنا عملت بمراكز مرموقة في شركات كبرى في دبي، وهناك شهود على ذلك، أنا فقط تعرفت على الإنسان الخطأ، وأنا مش بنت شارع".

واستكملت كلامها خلال المقطع: "شاهدت أحد حوارات قصي خولي، وهو يتحدث عن كونه أب مثالي، يشارك في كل تفاصيل رعاية ابنه، لا ألومه هو ممثل ودوره هو الكذب، فهو لا يعاملنا معاملة لائقة، ولا أستطيع توفير احتياجات ابننا بسبب إهماله لنا".

وهددت مديحة الممثل السوري، بأنه في حال استمرار الأخير في الكذب في لقاءاته الصحفية، ونفيه الزواج منها، ستكشف كل ما لديها وكيف أخفى زواجه منها، وإنجابها لفترة طويلة.

وسرعان ما تداول المقطع على منصات "السوشيال ميديا" بشكل كبير، حيث طالب الجمهور السوري الفنان بالخروج لتوضيح حقيقة الأمر.

قصي يتجاهل الأمر ويتحدث عن أعماله الفنية

ساعات على مقطع الفتاة، وحل الفنان، ضيفًا على برنامج "mbctrending"، برفقة الإعلامي، صبحي العطري، للحديث عن تفاصيل دوره في المسلسل القادم، المُقرر عرضه خلال 2020.

حيث أكد إنه دور مختلف ومميز عن أدواره السابقة، دون أن يُشير لأي أمور شخصية.

وتفاعل العديد من المتابعون مع المقطع، منتقدين تجاهل الفنان تمامًا للأمر المُثار، وعدم الحديث أو الإشارة عنه.