الميدالية لابنتي والبطولة لأمي وزوجتي.. كيف ساهمت عائلة طارق حامد في تألقه؟

موسم استثنائي وقوي للاعب، طارق حامد، ابن مدينة طلخا بالدقهلية، الذي انضم إلى صفوف نادي الزمالك، في مطلع موسم 2014/2015، عقب تركه نادي سموحة السكندري، ليجذب حُب مشجعي القلعة البيضاء، باستمرار أدائه المميز، ومحاولاته المستميتة للدفاع عن "التيشيرت" الذي يرتديه، فضلًا عن جهده الواضح بالمستطيل الأخضر.

حتى إنه كان ضمن القائمة النهائية التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2019، وفي مقتبل 2020، استطاع "اللاعب" في أسبوع واحد، حصد بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والمصري على حساب النادي الأهلي، بركلات الترجيح. ليرفع اللاعب الكؤوس، محتفلًا مع جماهير القلعة البيضاء.

ومساء الخميس، عقب التتويج بالبطولة، علق "حامد"، خلال حديثه لـ"قناة أبو ظبي الرياضية"، على الفوز بالبطولة وتفاصيل المُباراة، موضحًا أنه وعد ابنته الصغيرة بالحصول على الميدالية الذهبية من أجلها، بعدما أعطى نجله الأكبر ميدالية السوبر الأفريقي.

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وأوضح اللاعب: "لما رجعت البيت بعد ماتش الترجي اديت لابني الميدالية، وبنتي زعلت، وعدتها إني هسافر الإمارات ألعب واديها ميدالية البطولة دي".

وأضاف: "بهدي الميدالية لبنتي، وبهدي البطولة لأمي وزوجتي وجماهير نادي الزمالك".

وتوج النادي الأبيض بالبطولة بركلات الترجيح 4 مقابل 3، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.