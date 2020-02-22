شيماء سيف: "البنت اللي بتختار الولد.. وهو مش فاهم ده"

قالت الفنانة شيماء سيف، إن الزواج هو نهاية خطة المرأة لإسقاط الرجل في شباكها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc": "البنت هي اللي بتختار الولد، وهو مش فاهم دا، البنت بتبقى عاملة كل حاجة، وهي بتبقى عينها على الولد، واختارته وبتعمل حجات بتخليه بناء عليها، بياخد تصرفات يقرب بيها ليها".

Advertisements

وتابعت: "ولو هي مش حابه الولد من الأول، هتديه بوز يكرها بسببه، وهي من الأول واخدة القرار وكل حاجة يقولها هي موافقة عليها، وبتبقى شايفاه شيك ودا مش حقيقي لأنها بتبقى بتجبر بخاطره".

واستطردت: "الحياة مش مستاهلة إننا نبقى جد، ولو مشفناش الشغل دا متعة هنبقى بنقهر نفسنا على الفاضي".