بتشجع الزمالك عشانه.. والدة عبد الله جمعه تتوقف عن دعم الأهلي

تصدر عبد الله جمعه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مُحركات البحث على الإنترنت، فضلًا عن تصدر تريند يحمل اسمه موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك فور انتهاء مباراة السوبر التي جمعت الأهلي والزمالك أمس الخميس، ليتوج الأبيض بالبطولة بركلات الترجيح 4 مقابل 3، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

لم تمر ثوان على انتهاء المُباراة، إلا ونشبت مناوشات بين اللاعب وجماهير الأهلي المتواجدة داخل الملعب، بعدما قرر "جمعه" الذهاب لمدرجات جماهير الغريم التقليدي والاحتفال أمامهم بحصد البطولة.

وبعيدًا عن "جمعه" كلاعب، فإن علاقته بوالدته مختلفة بشكل كبير عن باقي اللاعبين مع أمهاتهم خاصة في ظل تواجد شقيقه صالح جمعه في الأهلي، وهو ما يجعلها حائرة بين الثنائي لا تمتلك تشجيع أيًا من قطبي الكرة المصرية، خاصة في الوقت الذي لمع فيه اللاعبان كلا مع ناديه في فترة سابقة.

وكان تحدث الثنائي من قبل خلال لقائهما الأول سويًا مع الإعلامية إسعاد يونس، عن موقف والدتهما معهما خلال المباريات التي تجمع الأهلي والزمالك.

حيث أكد الثنائي أنها لا تُشجع ناد منهما بشكل مطلق لكنها تميل للنادي الذي يلعب له نجلاها، فقال صالح: "لو الزمالك بيلعب بتتمنى يكسب عشان عبد الله، ولو الأهلي بيلعب بتتمنى يكسب عشاني".

متابعًا: "كانت الأول أهلاوية، بس بقت بتشجع الزمالك عشان عبد الله".

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وعن ميولها الأساسية وكيفية توافقها مع ميول ابنيها، قال "صالح" خلال حوار سابق مع الإعلامي مُهيب عبد الهادي: "لا أهلاوية ولا زملكاوية، هي في المنتصف".

وأضاف: "باركتلي مرة على الدوري اللي احتفلنا بيه بعد ماتش الزمالك، ولما عرفت إن عبد الله معايا غيرت الموضوع".

وكان عبد الله جمعه، قال في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة "أبوظبي الرياضة" عقب التتويج ببطولة السوبر المصري: "أتمنى أن يكون السوبر المصري في دولة الإمارات في السنين المقبلة، لأنها وش السعد على الزمالك".

وأضاف: "نعد جماهير الزمالك بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة، بعد التتويج ببطولتي السوبر المصري والأفريقي خلال أسبوع".