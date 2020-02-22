الامارات | «جواهر دبي الخفيّة».. أفضل المطاعم الأقل شهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «جواهر دبي الخفيّة».. أفضل المطاعم الأقل شهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات لتقديم مجموعة هائلة من الخيارات والتجارب التي تضمن المتعة والترفيه في عالم المأكولات أكثر من أي وقت مضى. ومن بين أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي التي تمتد على مدار 18 يوماً في جميع أنحاء دبي، تقام فعالية «جواهر دبي الخفيّة» التي تتيح للذواقة فرصة التصويت لاختيار مطاعمهم المفضلة، وذلك خلال الفترة من 16 فبراير إلى 11 مارس، بينما سيتم الإعلان عن أسماء المطاعم الفائزة خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية «اتصالات» يوم 14 مارس. وتسلط فعالية «جواهر دبي الخفيّة» الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) في مشهد الطعام المتنامي في دبي، حيث تم اختيار قائمة مختصرة من 40 مطعماً ومقهى ومنفذاً للطعام من قبل مستخدمي منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً تعكس تنوّع خيارات الطعام في المدينة، وتشمل قائمة هذا العام مأكولات عالمية مختلفة، بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة واليابانية التقليدية، وحتى مطبخ هاواي والمأكولات الأوزبكية والإثيوبية.

ومن أبرز المزايا التي تعتمد عليها المطاعم المشاركة في فعالية «جواهر دبي الخفيّة» تقديمها خيارات أصيلة وشهية من المأكولات وبأسعار تنافسية. ويجب على كل مطعم ضمن القائمة أن يقدم الوجبة الواحدة بسعر لا يزيد على 100 درهم، بالإضافة إلى وجبات من طبقين تكفي لشخصين مقابل 30 درهماً فقط. وتتنوع الخيارات المتاحة ما بين المطاعم الهندية والأميركية والإندونيسية واللبنانية، حيث تمنح ذواقة الطعام الكثير من الجواهر التي يمكن استكشافها خلال هذه الفعالية التي تقام ضمن مهرجان دبي للمأكولات 2020.

ومن خلال الشراكة مع منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، يحظى جمهور المهرجان من سكان المدينة وزوارها بفرصة التصويت لاختيار مطعمهم المفضل ضمن قائمة «جواهر دبي الخفيّة». وبناءً على نتيجة التصويت، ستضمن المطاعم التي تحظى بأعلى عدد من الأصوات، موقعاً لها ضمن قائمة أفضل 10 جواهر خفيّة لعام 2020.

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وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تضفي فعالية جواهر دبي الخفيّة أجواء ممتعة على المهرجان، حيث يسعى ذواقة الطعام لتجربة مطاعم جديدة غير مكتشفة للمرة الأولى، بينما يشعر أصحاب هذه المطاعم بالسعادة والفخر لإدراج أسماء مطاعمهم ضمن قائمة المطاعم المرشحة للفوز. وما من شك بأن هذه المطاعم والمقاهي الصغيرة والشعبية تعد إضافة مذهلة إلى المجتمع الثقافي المتنوع في دبي. كما أنها تجسد آراءنا وأفكارنا بدبي، حيث كل شيء ممكن وغير مستحيل. لقد تأسست العديد من هذه المطاعم على يد أشخاص لم يكن لديهم سوى أحلامهم التي جاؤوا بها إلى دبي، لذلك فإن هذه الفعالية تمثل لهم فرصة مهمة لبلوغ المكانة التي يرغبون بها. وبدورنا نوجه التحية لجميع هذه المطاعم التي تعمل بجد من أجل تقديم مأكولات متنوعة لزائريها كل يوم».

وتعكس المطاعم المدرجة على القائمة المختصرة هذا العام خيارات متنوعة للمأكولات العالمية في دبي، كما أن جميع هذه المطاعم لا تمتلك أكثر من فرعين. وتقدم «جواهر دبي الخفيّة» لعام 2020، التي تتضمن المطاعم التي تأسست محلياً، صورة تعكس مجتمع دبي المتنوع. ويمكن للمشاركين في التصويت استكشاف خيارات المأكولات المتنوعة في أرجاء مختلفة من المدينة، بدءاً من المندي في القرهود، وحتى المأكولات البوسنية في أم سقيم.

- تسلّط الفعالية الضوء على الأبطال المجهولين في مشهد الطعام المتنامي بالمدينة.