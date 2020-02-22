الامارات | هاري يعود إلى لندن في مهمة ملكية أخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري يعود إلى لندن في مهمة ملكية أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور الأمير البريطاني هاري استوديوهات آبي رود بلندن في 28 فبراير الجاري، للقاء المغني جون بون جوفي وأفراد من جوقة المحاربين القدامى، في واحدة من آخر مهامه كعضو بارز في الأسرة المالكة.

وأعلن هاري وزوجته الأميركية ميغان، اللذان يحملان لقبي دوق ودوقة ساسكس، في يناير الماضي، أنهما سيتنحيان عن أداء واجباتهما الملكية، وسيقضيان مزيداً من الوقت في أميركا الشمالية، ويأملان في تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المادي.

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ولاتزال تفاصيل كيفية القيام بذلك قيد البحث بين الزوجين وقصر بكنغهام. وستسري التغييرات في 31 مارس المقبل، وقد تشمل التخلي عن استخدام كلمة «ملكية» في علامتهما التجارية.

ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي في كندا منذ أسابيع عدة، لكن هاري سيزور لندن الأسبوع المقبل، حسبما أفاد بيان صدر أول من أمس عن المكتب الإعلامي الملكي.

وسيزور هاري استوديوهات آبي رود في شمال لندن، حيث سجل فريق البيتلز 11 من ألبوماتهم الـ13، وسيلتقي بون جوفي وجوقة ألعاب إنفيكتوس، الذين يسجلون أغنية لأغراض خيرية.