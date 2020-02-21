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بأكثر من 7 آلاف تغريدة، تصدر هاشتاج "الست المصرية مشهورة بـ" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ليتفاعل معه العديد من الفتيات والشباب، متحدثين عن مزايا المرأة المصرية، بين الجدية والسخرية منها.
واتفق العديد من السيدات، على أن المرأة المصرية تتميز بقوة تحملها للرجل، ووقوفها بجانب زوجها، فضلًا عن تفوقها في العمل بجانب الدراسة، أو إدارة المنزل كزوجة.
وقالت إحدى المُتابعات: "بتستحمل الراجل المصري"، وتابعت أخرى: "بتعرف إمتى تكون أنثى، وإمتى يُعتمد عليها".
وأضافت أخرى في تغريدة: "الزوجة المصرية مشهورة بالصبر على جوزها المصري اللي لو واحدة مش مصرية كان زمانها يا مطلقة منه يا تقتله"
ومن جانبه شارك الشباب بكثافة في الهاشتاج، ساخرين من المرأة المصرية، بسبب تقلبات مزاجها، وتعاملاتها، فعلق العديد من المغردين كالتالي: "مشهورة بالزن والنكد"، وتابع آخر: "أكتر ست نكدية في العالم".
وتابع ثالث ساخرًا منها: "رومانسية وصوتها مبيعلاش نهائي على جوزها".
ولازال المغردون من الجنسين يتفاعلون مع الهاشتاج الذي بات ساحة للسخرية أكثر من ذِكر مميزاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر نكدية ومستحملة الرجالة.. "#الست_المصرية_مشهورة_بـ" يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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