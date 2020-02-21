بطولتان والعودة لهز الشباك.. آدم وش السعد على شيكابالا

مُمسكًا بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي، بعدما حصده الزمالك على حساب غريمه التقليدي الأهلي، عقب ركلات الترجيح، التي رجحت كفة النادي الأبيض بنتيجة 4 مقابل 3.

هكذا ظهر اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، مساء أمس، أمام الجماهير وهو يحتفل بالبطولة التي حصدها ناديه، بالرقص والغناء، حاملا الكأس.

وتصدر اللاعب، محركات البحث على الإنترنت، بعدما شارك في حصد بطولة لفريقه، عقب الاحتفال ببطولة قارية مؤخرًا لم يمر عليها سوى 6 أيام، لصالح الزمالك وعلى حساب الترجي التونسي.

وعاد شيكابالا للملاعب بعد فترة غياب بسبب الاصابة، ومن ثم لوضع زوجته الكندية طفلهما الأول، الذي أصبح "وش الخير" عليه، حيث نجح شيكابالا في التهديف مع أول ظهور له بعد العودة للملاعب، وبعد صيام تهديفي وصل لـ944 يومًا.

ويرصد "هُن" لحظات السعادة في حياة شيكابالا الأب في الملاعب منذ قدوم آدم.

هدف بعد صيام 944 يوما

عقب مرور 20 يوما فقط على إنجابه طفله الأول، آدم، الذي رُزق به في ديسمبر الماضي، عاد محمود عبدالرازق شيكابالا، للتهديف في أول مباراة له.

وسجل شيكابالا أول أهداف الزمالك حينها في الدقيقة 15 من عُمر المبُاراة التي جمعته مع الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وعلى الفور بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي نادي الزمالك، تداول صورة اللاعب، مُعلقين: "أبو آدم"، و"آدم وش الخير على أبوه".

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كأس السوبر الأفريقي

على نغمات أشهر هتافات النادي الملكي، قرر الفتى الأسمر الاحتفال مع جماهير الزمالك، مؤخرًا بكأس السوبر الأفريقي، الذي حصده على حساب الترجي التونسي، خلال المباراة التي استضافتها قطر.

ليقرر "شيكا" الرقص والغناء، رفقة الجماهير رافعًا الكأس أمام عدسات الكاميرات، في أول بطولة له بعدما رُزق بطفله الأول.

كأس السوبر المصري

بطولة جديدة حصدها "أبو آدم" خلال الساعات الماضية، وهي كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، ليتصدر شيكابالا على الفور محركات البحث، وهو يشارك جماهير الزمالك فرحته بالفوز، بالرقص والغناء رفقة زملاء الملعب، حاملًا الكأس.

شيكابالا يرزق بمولوده الأول

ورُزق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، بمولوده الجديد آدم، في ديسمبر 2019، وهو أول مولود لقائد الفريق الأبيض.

وشارك حينها اللاعب صورة لتيشرت حمل اسم "آدم" بالرقم 10، مدون عليه شعار نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق حينها قائلًا: "الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين".

في إشارة منه لانتماء طفله الأول، لجماهير التالتة يمين جماهير نادي الزمالك.

زواج شيكابالا من سيدة كندية

وكان أقام شيكابالا عقد قرانه، على فتاة كندية، في أحد مساجد التجمع الخامس، بحضور الأهل والأصدقاء، ونجوم نادي الزمالك، ومندوبي وسائل الإعلام، في أغسطس 2017.