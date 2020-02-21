إنت زوج أنغام؟.. أحمد إبراهيم يتعرض لموقف محرج بحفلها في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة أنغام، الذي أقيم أمس الخميس، بالكويت، وظهر بالفيديو الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج أنغام، جالسا بالصف الأول، وسألته سيدة تجلس وراءه: "أنت زوج أنغام؟"، ليربكه السؤال ويهز رأسه بالإيجاب قائلا: "آه"، لترد عليه: "يا بختك فيها".
وأحيت أنغام حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير 2020، المقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وتألقت بباقة متنوعة من أغانيها المميزة، كما شاركت عبدالله الرويشد، غناء أغنية "لولا الملامة" للمطربة وردة الجزائرية.
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