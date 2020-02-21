صور.. رانيا يوسف تطل بالأبيض في أحدث ظهور لها.. والتعليقات: إيه الرقة دي

اختارت الفنانة رانيا يوسف، إطلالة ناعمة ورقيقة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بالإمارات.

اختارت الفنانة رانيا يوسف، الظهور بفستان "بينسل"، من اللون الأبيض غطى ركبتيها، وتميز الفستان بالبساطة، لا يوجد به تطريز أو تقوشات، "جابونيز"، مفتوح على شكل "V".

واختارت "يوسف" مكياجا ثقيلا لإطلالتها، مع أقراط وخواتم، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا دون تسريحة مبالغ فيها.

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الصور تفاعل معها رواد "السوشيال ميديا"، وكان من بين التعليقات عليها، "إيه الرقة دي"، و"حلو أوي الستايل ده".

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، تقام في الفترة من 20 إلى 28 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة.