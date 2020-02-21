حزام البطن لا يخصلك من الكرش.. إليك أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي تلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتداء حزام البطن لفترات طويلة بهدف التخلص من الكرش ودهون البطن، ولكنه يسبب أضرار صحية مختلفة. وأكد الأطباء أنه لا يساعد في التخلص من دهون البطن ولكنها يتسبب في زيادتها، بل وقد يؤدي إلى ترهلات البطن، وضعف عضلات الظهر، ولقراءة المزيد اضغط هنا.

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