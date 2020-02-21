فيديو.. إيمان العاصي ترقص على "بنت الجيران": بعد إذن أستاذ هاني

زادت شعبية وانتشار أغنية بنت الجيران، في الوقت الحالي، خاصة بعدما قرر الفنان هاني شاكر، وقف أغاني المهرجانات تماما، وبينما أعلن فنانون كثيرون اعتراضهم على هذا القرار، فإن آخرين دعموه أيضا على طريقتهم الخاصة، فنشروا مقاطع فيديو وهم يتغنون بكلماتها ويرقصون عليها.

آخر هؤلاء الفنانة إيمان العاصي، والتي نشرت فيديو لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران".

وكتبت إيمان العاصي، في تعليقها على الفيديو، "سكر محلي محطوط على كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة، بعد إذن أستاذ هاني".

Advertisements

وظهرت "العاصي" وهي ترقص على نغمات الأغنية، في لقطات مختلفة.

تفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي إيمان العاصي، معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "على فكره من زمان قوي وأنا بقول عليكي سكر محلي من غير ما أسمع الأغنية"، و"أحلى من السكر كمان يا قمر".

فيما انتقد البعض دعمها للأغاني الشعبية، "لا مينفعش تنشري الأغاني دي"، وكتب آخر "مهرجانات إيه بس كفاية بقى".