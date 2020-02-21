استوحت تصاميمها من الأميرة ديانا.. "لولو الحسن" أول مصممة أحذية سعودية

استطاعت المرأة السعودية، مؤخرا، أن تتواجد بقوة في جميع المحافل الدولية، بعد سنين من الغياب، كان منههن المصممة السعودية "لولو الحسن"، والتي اقترن اسمها بعالم صناعة الأحذية الفاخرة والراقية.

ووفقًا لـ "العربية"، فقد استطاعت المصممة السعودية، أن تثبت مهارتها في مجال مازال جديداً على المرأة العربية، حيث قدّمت مؤخراً، تصاميمها خلال فعاليات أسبوع لندن للموضة.

ودرست "لولو"، تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، وعملت في هذا المجال قبل أن تقرر السفر إلى مدينة "ميلانو" الإيطاليّة، لتدرس تصميم الأحذية، ثم تنتقل إلى لندن لتتعلّم صناعة تنفيذ الأحذية.

وتحكي لولو الحسن، عن تجربتها قائلة: "أنا أول مصممة أحذية سعوديّة، فالنساء السعوديّات برزن في مجال تصميم العبايات والأزياء، ولكن لم يسبق لهن أن دخلن مجال تصميم وتصنيع الأحذية".

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أما عن مجموعتها الجديدة الخاصة بخريف وشتاء2020، التي قدّمتها في فندق "Hotel Café Royal" اللندني الفاخر، ضمن إطار معرض "Stories Of Arabia" قالت "الحسن": "أردت لهذه المجموعة من الأحذية أن تكون أنيقة جداً ومفصّلة، ولذلك استخدمت في تنفيذها خامات دقيقة ورقيقة لا تُستعمل عادةً في صناعة الأحذية، وقد حرصت من خلال علامتي Lu Vixen أن أقدّم للقدم تصاميم تؤمّن الراحة نفسها التي تؤمّنها الملابس الداخليّة للجسم".

كما تضمّنت هذه المجموعة أحذية ستيليتو بألوان الذهبي، والفضي، والأسود الكلاسيكي، بالإضافة إلى صنادل مصنوعة من الجلد السويدي بتدرجات البيج الحيادي، والفوشيا، والبرتقالي، والأخضر الليموني، أيضاً أحذية أوكسفورد وتمّ تنفيذ العديد منها بخامات الجلد، والمخمل، والشيفون الحريري.

وتكشف المصصمة السعودية، لولو الحسن، أنها تستلهم العديد من تصاميمها من الأميرة ديانا، التي ما زالت حتى اليوم رغم غيابها من أبرز أيقونات الموضة العالميّة.