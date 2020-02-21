بالصور والفيديو.. جوله داخل منزل سيرين عبدالنور في ذكرى ميلادها

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بين الأناقة والألوان الهادئة اعتاد جمهور الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على رؤية منزلها وذلك من خلال الصور التي تعرضها بين الحين والاخر والتي تظهر فيها بنتها أو طفلها الجديد وكذلك زوجها فريد رحمة.
واليوم، في ذكري ميلاد سيرين الـ 43 والذي يتزامن 21 فبراير، تستعرض "هُن" صور وفيديوهات من داخل منزل سيرين عبدالنور من خلال صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام".
بعض الصور من داخل منزل سيرين
بعض الفيديوهات من داخل منزل سيرين
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