"دلع نفسك بالشيكولاتة"... نصائح غذائية لمن تخطى سن الأربعين

عند بلوغ سن الـ40، يعتبر فقدان الوزن من التحديات الكبرى التي تواجه الإنسان، لذلك عليك اتباع عدد من النصائح للحفاظ على الوزن المثالي.

وعرضت "سبوتينك"، نقلًا عن موقع أخصائية التغذية "سينثيا ساس"، عددا من النصائح الغذائية.

الكربوهيدرات

عند سن الـ 40، تنخفض متطلبات الجسم اليومية للكربوهيدرات، لكن مع استمرار فائدتها، فإن أفضل طريقة للتعامل معها، هي تحسين جودة ما يتم تناوله منها، (مثل قرع الجوز على الخبز المعالج)، والتفكير بها كإضافة أصغر للوجبة، بدلًا من أن تكون هي الطبق الرئيسي.

الخضار

تعود على ألا تخلو كل وجباتك من الخضار، ويوصى بتناول كوب كامل من الخضار غير النشوية في الإفطار، وكأسين على الأقل في كل غذاء وعشاء، وهذا سيوفر للجسم العناصر الغذائية القيمة، ويقي من الأمراض، وسيزيد من الشعور بالامتلاء، كما سيساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين، وكذلك سهولة الهضم، وأخيرا وبالطبع المحافظة على الوزن.

وقالت الطبيبة سينثيا ساس، إن "معظم النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 40 عامًا يبالغن في التقليل من تناول خضرواتهن، وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، فإن 9٪ فقط من البالغين يتناولون الحد الأدنى الموصى به، وهو تناول من كوبين إلى 3 أكواب من الخضار يوميا".

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ومن الممكن تناول الخضار يوميا بصور مختلفة، ما بين عصر حفنة منها ثم شربها، أو إضافتها إلى البيض، أو تناولها كما هي، مثل شرائح الخيار أو الفلفل الأحمر، كبديل للسندويتشات أو اللف في الغداء، كذلك من الممكن شوي الخضار على العشاء بكميات كبيرة، وجعلها أكبر مكونات الوجبة.

لا تتبع حمية غذائية

وتؤكد الطبيبة "ساس"، أن قدان الوزن بشكل صحي ومستدام لا يتعلق بالحمية، وأن الاستمرار في حرمان الجسم من تناول عناصر مهمة يؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية.

وتنصح الطبيبة، من هم فوق الـ40 عامًا، بعدم التقليل من الأكل أو الإفراط في تناول الطعام، مع التركيز على نوع الأغذية التي يتناولونها وليس تقييد أنفسهم، قائلة، "قد يبدو الأمر مملا لكم، وليس حلا سريعا، ولكن ستشعرون بأنكم أفضل جسديا وعاطفيا على حد سواء".

الشوكولاتة الداكنة

للشوكولاتة الداكنة فوائد عديدة، إذ أن تناولها يوميًا بمثابة علاج لكبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، كما أنها تساعد على تقليل التوتر، كما بينت إحدى الدراسات أن تناول حوالي نصف أونصة من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة أسبوعين، يقلل من مستويات هرمونات الإجهاد.

وتحتوي خمس مربعات من الشوكولاته الداكنة نسبة 70٪ على أقل من 250 سعرة حرارية، ومع ذلك توفر مضادات الأكسدة والألياف والمغنيسيوم، وهو معدن مرتبط بالاسترخاء وتحسين النوم والمزاج المعزز، ولذلك تنصح الطبيبة "ساس"، لمن تغطى عمرهم الـ 40 عاما، من الجنسين قائلة، "دلل نفسك بالشوكولاتة الداكنة كجزء من طقوسك اليومية".