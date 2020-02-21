الامارات | ترامب ينتقد «باراسايت».. والموزعون: مفهوم فأنت لا تحسن القراءة

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد «باراسايت».. والموزعون: مفهوم فأنت لا تحسن القراءة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة أمس الخميس منح الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت (طفيلي) جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2020، متسائلاً كيف يمكن لفيلم أجنبي أن يفوز بهذه الجائزة العريقة.

وأمام تجمع انتخابي حاشد في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو تساءل ترامب «كم كانت جائزة الأكاديمية سيئة هذا العام؟». وأضاف «لدينا ما يكفي من المشاكل مع كوريا الجنوبية، حول التجارة. إضافة الى ذلك يعطونهم لقب أفضل فيلم للعام؟».

ودخل فيلم باراسايت تاريخ الأوسكار بعد أن أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأكبر جائزة سنوية في هوليوود.

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وأضاف ترامب «هل كان (الفيلم) جيداً؟ لا أعلم»، ملمحاً على ما يبدو إلى أنه لم يشاهده.

وردت شركة التوزيع الأميركية «نيون» على الرئيس بتغريدة على «تويتر» قائلة إن معارضته للفيلم المرفق بشريط ترجمة «مفهومة فهو لا يحسن القراءة».

وترامب الذي بنى رئاسته على الشعار القومي «أميركا أولاً»، قال إنه حان الوقت لإعادة أفلام كلاسيكية من عصر هوليوود الذهبي.

وانتقد ترامب أيضاً الممثل براد بيت الفائز بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي ووصفه بـ«الذكي الصغير». وكان براد بيت قد استخدم خطاب قبوله الجائزة لتأييد عملية عزل ترامب التي انتهت بتبرئته أخيراً في مجلس الشيوخ في مطلع فبراير الجاري.

