ما حكم إمامة سيدة للنساء في صلاة الجمعة بالمنزل؟.. "كريمة" يجيب

بحلول يوم الجمعة، تتجدد تساؤلات حول الحكم الشرعي في إمامة سيدة للنساء داخل المنزل، عوضا عن المسجد، رغبة منهن في اللحفاظ على ثواب صلاة الجماعة.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ"الوطن"، أن المرأة لا تصلح لإمامة النساء في الصلاة، ولذلك لا يجوز لها الإقدام على ذلك، سواء كانت صلاة جمعة أو صلاة تراويح.

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وأضاف "كريمة"، أن على الرجل إمامة النساء في الصلاة، لافتًا إلى أن ذلك الحكم الفقهي منصوص عليه في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية.

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واستشهد أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، باعتماد السيدة عائشة زوجة النبي على غلام في إمامتها للصلاة.

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية، أكدت أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء أصلًا؛ مستندين لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".