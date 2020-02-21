طرق تساعدك في التخلص من العصبية مع الأطفال

مشكلة كل أم هي العصبية في تعاملها مع أبنائها، ولكن السؤال الذي تبحث عن إجابته بعض الأمهات كيف يمكن التعامل مع الطفل أثناء شعورك بالعصبية، وذلك من خلال بعض النصائح كما قدمها موقع "to day parent".

اكتشاف السبب الحقيقى

يجب اكتشاف السبب الحقيقي الذي يدفعك للإحساس بالغضب المستمر لتتمكني من النظر إلى الأمور في حجمها الطبيعي والتعامل معها بعقلانية.

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السيطرة على النفس

في كل مرة تشعري فيها بالغضب استخدمي أحد تكنيكات السيطرة على النفس ومحاولة اكتساب الهدوء مثل العد من واحد إلى عشرة.

معالجة المشكلات بشكل مستمر

لا تتركي نفسك لوقت الانفجار، ابحثي عما تحبين القيام به، ربما يكون الرسم أو الكتابة أو التلوين أو ممارسة الأعمال اليدوية، ممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة.

تعزيز الثقة بالنفس

تعزيز الثقة بالذات، وفتح حوارات هادئة مع من حولك، فالصوت المرتفع والغضب الدائم دلالة على عدم وجود طريقة أخرى تستطيعين التعامل بها مع من حولك.