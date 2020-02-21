تعد البليلة واحدة من أهم أطباق الحبوب الكاملة بالحليب، فضلا عن كونها من أطباق الحلوى الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة. ويقدم "هُن" طريقة عمل البليلة بالقرفة، بخطوات الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على Cbc سفرة. مقادير البليلة بالقرفة قمح مسلوق نصف سلقة. سكر. لبن. Advertisements مكسرات مشكلة. فانيليا. قرفة عيدان. طريقة تحضير البليلة بالقرفة - اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط، ثم صفيها واتركيها تبرد. -سخني اللبن، وحليه بالسكر مع القرفة والفانيلا. - أضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها حتى تكتمل النضج.

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