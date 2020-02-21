ما حكم الدين في تأخير وقت النكاح بعد عقد الزواج؟

يبحث الكثير من الأزواج والأهالي عن الأحكام الشرعية والدينية الدقيقة التي تخص أمور الزواج والنكاح، خاصة أن الأمر يتعلق به العديد من النصوص الشرعية.

وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤالًا عبر موقعها الرسمي الاليكتروني تضمن الآتي: "هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟".

ومن جانبه أجابت "الإفتاء" مؤكدة "أن عقد الزواج لا يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردُّ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف، وما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج، وهذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية".

وأشارت الدار إلى ضرورة التنبيه على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.