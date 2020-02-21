الامارات | نادي «سكاي 2.0» يكشف عن تشكيلة أزياء وإكسسوارات

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «سكاي 2.0» يكشف عن تشكيلة أزياء وإكسسوارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي «سكاي 2.0» الليلي عن تعاونه مع مجموعة من المصممين الإقليميين، لابتكار أول تشكيلة مصغّرة من الأزياء والإكسسوارات في مقرّه ضمن حي دبي للتصميم. تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققته أول تشكيلة مصغّرة أطلقها نادي «سكاي بار» الشقيق في بيروت، حيث تعكس المبادرة جوهر «سكاي 2.0»، الذي يتخطى المفهوم التقليدي للنوادي الليلية وأجواء السهرات الصاخبة، ليقدم نفسه كمنصة تحتضن إبداعات رواد الأعمال المحليين والإقليميين.

تأتي التشكيلة ثمرة تعاون نخبة من الأسماء الرائدة في عالم الموضة، مثل «أورا هيدبيسز» و«بالعربي» وديما عياد وحسين بظاظا، إضافة إلى «روبيري آند فرود» وروني حلو، حيث أبدعوا جميعاً مجموعة متسلسلة من القطع ضمن تشكيلة مصغّرة تروي حكاية «سكاي 2.0» كما يراها المصممون المشاركون، وتصوّر أجمل اللحظات التي قضوها في النادي. وتتوافر التشكيلة أمام العملاء خلال موسم شتاء 2020 في نادي «سكاي 2.0».