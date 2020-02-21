الامارات | «مهرجان أم الإمارات».. تجربة تسوّق وفن وتذوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان أم الإمارات».. تجربة تسوّق وفن وتذوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «مهرجان أم الإمارات» في نسخته الخامسة التي تنطلق في 26 مارس، ليقدم لعشرات الآلاف من زواره من داخل الدولة وخارجها باقةً كبيرة من الفعاليات والعروض المحلية والعالمية، والأعمال الفنية المبهرة، وورش العمل التي تتناول موضوعات متنوعة، إلى جانب توفير تجربة تسوق فاخرة وممتعة، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة المخصصة لتناسب جميع الفئات العمرية على مدار 10 أيام متتالية.

ويلقي «مهرجان أم الإمارات» الضوء على رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ويقدم لزواره مجموعةً واسعة من الأنشطة الموزعة على ست مناطق تعكس بعضاً من قيم التنوع والتسامح السائدة في الإمارات، مثل الإلهام والاستكشاف والطعام والترفيه والتسوق والتسلية.‏

ويعود جناح «أم الإمارات» لزواره هذا العام في «منطقة الإلهام»، وهو يعد إحدى أهم العلامات المميزة في النسخة الخامسة من المهرجان، حيث يحتفي بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ومبادراتها الرائدة محلياً ودولياً والتي ألهمت أجيالاً من السيدات، كما يكرم نخبة من سيدات الإمارات من الماضي والحاضر، ويسلّط الضوء على طموحاتهن وجهودهن في تنمية المجتمع.

ومن أبرز الفعاليات في نسخة هذا العام عروض السيرك الترفيهية، بالتعاون مع فريق السيرك البريطاني «إليمنتال» الذي سيقدم عروضه العالمية الحصرية، والتي تتضمن سيركاً مجسّماً بتقنية الهولوغرام للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، حيث سيؤدي الفريق 20 عرضاً مختلفاً تم تصميمها خصيصاً لـ«مهرجان أم الإمارات»، ليحصل الجمهور على تجربة ترفيهية فريدة.

من ناحية أخرى، يهدي النحات العالمي، دانييل بوبر، «مهرجان أم الإمارات» قطعةً فنيةً استثنائية منحوتة ‏ مهداة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ويعرف الفنان الجنوب إفريقي بأعماله الفنية ‏ومنحوتاته الضخمة التي عرضت في العديد من الفعاليات حول العالم.‏

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وتستضيف «منطقة الطعام» في «مهرجان أم الإمارات»، للمرة الأولى على الإطلاق في أبوظبي، مقهى «إي إل آند إن لندن» (El&n London) الشهير الذي اكتسب سمعة عالمية بجدرانه المزخرفة بالزهور وتصميماته الداخلية التي يسودها اللون الوردي، وذلك كجزء من تجربة الطعام الفريدة التي يوفرها المهرجان لزواره خلال فعالياته.

أما في «منطقة الترفيه» فتنتظر الزوار مجموعة من الألعاب الممتعة لجميع أفراد العائلة، أبرزها مجسم «مونستر»، الذي يبلغ طوله 300 متر، بالإضافة إلى 40 تحدياً مختلفة كالمنزلق الضخم بطول 18 متراً، وتخطي الحواجز، وغيرهما.

بدوره، يستقبل «مسرح العائلة» العديد من العروض المسرحية الشهيرة، أبرزها عرض «دورا المستكشفة» المفضل لدى الأطفال، والذي سيأخذهم في مغامرة فريدة يستكشفون من خلالها معاني الصداقة وصفات الأصدقاء برفقة شخصيات شهيرة، مثل «بوتس» و«ذا بابل جوبيز» و«دييغو» و«باو باترولز» و«تشيس» و«مارشال».

كما سيحظى الجمهور بتجربة تذوق مختلفة مع أكثر من 45 مطعماً ومقهى من بين الأشهر حول العالم لتقدم خيارات لذيذة من المأكولات والمشروبات لزوار المهرجان في «منطقة الطعام»، كما تحفل «منطقة الاستكشاف» بالمغامرات المثيرة، وتضم «منطقة التسلية» أنشطة مناسبة لجميع أفراد العائلة، وورش عمل فنية وحرفية، ومناطق للعب والألعاب التفاعلية.

وقال ‏المدير التنفيذي للسياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، علي الشيبة: «يهدف مهرجان أم الإمارات إلى توفير جو تفاعلي يرحب بالعائلات والأفراد من جميع الخلفيات والثقافات، ليعكس صورة التنوّع والتسامح السائدة في دولة الإمارات. ويسرنا أن نقدم لزوار المهرجان مجموعة واسعة من العروض الترفيهية العالمية وورش العمل وعروض الطعام والتسوق والأنشطة المختلفة المناسبة لجميع أفراد الأسرة في باقة ترفيهية متكاملة لمدة 10 أيام متتالية. حيث ستكون النسخة الخامسة من المهرجان هي الأكبر حتى الآن».