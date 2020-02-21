الامارات | معرض «7 + 7» في «العويس الثقافية»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «7 + 7» في «العويس الثقافية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، في مؤسسة سلطان بن علي العويس فعاليات معرض «7 +7» الذي يشارك فيه 14 فناناً من الإمارات والعراق.

وافتتح أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبدالحميد أحمد، فعاليات المعرض وسط حضور جماهيري كبير، ثم جال الحضور في أروقة المعرض الذي ضم 72 عملاً لونياً من مختلف الأحجام والمدارس والخامات، و14 عملاً نحتياً بأحجام مصغرة تمثل قيمة عالية في النحت والتكوين الفني.

كما أقيمت ندوة فنية بعنوان «تحت أشجار النخيل.. الفن العراقي الحديث مع محمد مكية وجواد سليم» قدمّها الدكتور أحمد ناجي، وأدارها الفنان إياد الموسوي.