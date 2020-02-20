بعبارة فرنسية.. كندا علوش تتغزل في عمرو يوسف.. ومتابعون: "أحلى كابل"

نشرت الفنانة كندا علوش، صورة رومانسية بصحبة زوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر الثنائي خلال الصورة، وهما يحتضنان بعضهما، وأرفقت كندا تعليقًا على الصورة بعبارة باللغة الفرنسية، وهى تتغزل به قائلةً: "زوجي حبي وصديقي المفضل".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 52 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، التي كان من أبرزها، "أحلى ثنائي الله يحفظكم إن شاء الله تعالى، بحبكم لحبكم لبعض، أحلى كابل".

وكان الفنان عمرو يوسف، تحدث عن ابنته "حياة"، خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة، في برنامج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "ON E".

وأوضح عمرو يوسف، أنه في البداية كان يخاف من التعامل مع ابنته، ولكنه أصبح الأن لا يخاف، مشيرًا أنه أصبح يشعر الآن بالمسؤولية، وأصبح يخاف على نفسه، نظرًا لوجود طفلة مرتبطة به، مؤكدًا أنه كان يقود السيارة بسرعة، ولكنه توقف عن هذه العادة.

وأشار عمرو يوسف، أنه انتقل من منطقة وسط البلد لأكتوبر، واكتشف أنه قد يجلس في منزله لثلاث أيام متواصلة بدون أن يشعر، بسبب "حياة".

وأكد يوسف، أن "حياة" أثرت على حياته مع زوجته الفنانة كندة علوش، وأنهما لم يخرجا منذ ولادتها سويًا، إلا مرة واحدة.