300 امرأة يتقدمن لوظائف "مراقبات مساجد" بالسعودية

في خطوة جديدة للمساواة بين الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بمنطقة عسير، في استقبال عدد من المراقبين والمراقبات، الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، التي أقيمت قبل أشهر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلًا عن مدير عام فرع الوزارة في المنطقة، سعود بن عليبي الغامدي، بأن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي ومراقبات المساجد.

وصرح بأن عدد المتقدمين وصل إلى 900 شخص، بينهن 300 سيدة، وهو ثلث العدد المتقدم لشغل هذه الوظيفة.