في خطوة جديدة للمساواة بين الرجال والنساء في المملكة العربية السعودية، بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بمنطقة عسير، في استقبال عدد من المراقبين والمراقبات، الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية، التي أقيمت قبل أشهر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلًا عن مدير عام فرع الوزارة في المنطقة، سعود بن عليبي الغامدي، بأن الفرع أكمل استعداداته لاستقبال المتقدمين والمتقدمات على وظائف مراقبي ومراقبات المساجد.
وصرح بأن عدد المتقدمين وصل إلى 900 شخص، بينهن 300 سيدة، وهو ثلث العدد المتقدم لشغل هذه الوظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 300 امرأة يتقدمن لوظائف "مراقبات مساجد" بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.