"لساني عاجز عن الكلام".. زوجة محمود علاء تحتفل بفوز الزمالك بـ السوبر

بعبارات مقتضبة، عبرت إيمان عادل، زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادتها بفوز "القلعة البيضاء" بكأس السوبر المصري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "عادل": "إيه بقى.. لساني عاجز عن الكلام أقسم بالله"، مرفقة صورة واحدة لزوجها خلال حمله كأسا.

وحصد فريق نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري، على حساب منافسه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح، في نهائي البطولة، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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رسميا.. الزمالك بطلا للسوبر بركلات الترجيح

وحقق الفريق الأبيض لقبه الرابع في كأس السوبر المصري، ليقلص الفارق مع الأهلي الأكثر حصدا للبطولة، برصيد 11 لقب، بعدما تفوق على الأهلى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في لقاء مثير.

وثأر الزمالك من هزيمته أمام الأهلي في كأس السوبر بثلاثية مقابل هدفين، مع بداية الموسم الجاري، ليعود الزمالك ويخطف اللقب من غريمه التقليدي.

وأصبح هذا هو اللقب الثاني الذي يحصده الزمالك في وقت قصير، بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بمدينة الدوحة يوم 14 فبراير.