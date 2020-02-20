شنط هيفاء وهبي من أفخر الماركات العالمية

شنط يد فاخرة اختارتها أيقونة الجمال والأناقة النجمة هيفاء وهبي، لتزيّن بها اطلالتها بما يتلاءم مع شخصيّتها وستايلها المميز. فهي تحرص على اختيار شنط بتصاميم مميزة، تعكس أسلوبها الأنثوي الفاخر في اقتناء اكسسواراتها، وبالطبع لا تخلو اختياراتها من حقائب موقّعة بأسماء دور عالمية، إلى جانب عدد من الأسماء العربية الصاعدة.

هيفاء وهبي تختار شنطة يد من شانيل لإطلالة ملفتة

حقائب هيفاء وهبي

هيقاء وهبي بإطلالة متألقة مع شنطة يد من فندي

حقيبة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تختار حقيبة يد باللون البني من Proenza Schouler لاطلالة كاجوال

Advertisements

وبالنظر إلى اطلالات النجمة اللبنانية، سنلاحظ عشقها لـ شنط غوتشي Gucci لاسيّما حقيبة الكتف GG Marmont floral jacquard المميزة بنقشات الورود، وحقيبة Dionysus python المزودة بحزام قصير، لحملها على الذراع إضافة إلى حزام طويل للكتف.

أما من صوفيا ويبستر Sophia Webster فتألقت هيفاء وهبي بحقيبة VIVI الشهيرة بحجمها الصغير، وتصميمها اللمّاع مع سلسال لحملها على الكتف.وبتوقيع فندي Fendi أطلت هيفاء بحقيبتين رائعتين، الأولى Peekaboo Regular باللون الأزرق، والثانية حقيبة صفراء كبيرة مزيّنة بحزام طويل.

ومن إبداعات ماركة Moni&J للمصممة السورية منار لقطينة، أختارت هيفاء وهبي 3 حقائب مميزة، إحداها بتصميم عملي كبير، حقيبة كتف سوداء، وكلاتش صغير للسهرة، زينت به النجمة اللبنانية بلوزة بتقليمات وتنورة قصيرة.

قد يهمك ايضاً:

حقيبة الظهر على طريقة أشهر النجمات

حقيبة Belt Bag من Burberry تحت الأضواء