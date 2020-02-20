بعد اختيارها في مسلسل يسرا.. معلومات عن فرح الزاهد

أثار اختيار الفنانة فرح الزاهد، للمشاركة في مسلسل "دهب عيرة"، والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا رمضان المقبل، وبدأ تصويره أمس، ضجة كبيرة.

والفنانة فرح الزاهد، هي شقيقة هنا الواهد، وعرفا بعلاقتهما المميزة، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن فرح الزاهد.

- هي الأخت الوسطى بين ثلاث فتيات، الكبيرة هنا، والصغيرة نور.

- والدتها هي شيرين المنزلاوي، زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا.

- تحب المذاكرة، ومتفوقة في دراستها سواء في المدرسة أو الجامعة.

- أول ظهور لفرح الزاهد كان خلال مشاركتها في فيديو كليب "بابا فين"، مع شقيقتها هنا الزاهد.

- أول عمل حقيقي لها كان مسلسل "زواج بالإكراه" عام 2015، والذي مثلت فيه مع الفنانة "زينة"، والمكون من 60 حلقة.

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- شاركت عام 2016، مع زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، بمسلسل "بس مباشر".

- تفرغت فرح الزاهد بعد ذلك لدراستها، فانقطعت مدة طويلة، عن التمثيل لتعود مجددا في رمضان 2020 بمسلسل "دهب عيرة".

- كانت تود العمل كمذيعة في البداية، ولكن الصدفة قادتها للمشاركة في المسلسل مع الفنانة يسرا، لتظهر فيه بدور إحدى قريباتها.

- تربت فرح الزاهد مع شقيقاتها، ووالدتها التي كانت متزوجة من طلعت زكريا، وهو الفنان الذي تعتبره بمثابة الأب.

- خلال الفرح الأشهر في عام 2019، اتفقت فرح الزاهد مع شقيقاتها على أن تأخذ "بوكيه الورد".

يذكر أن مسلسل "دهب عيرة" من بطولة، يسرا، وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، وهو من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.