تعافت من السرطان ثم رحلت.. وفاة الإعلامية السودانية ريتاج الآغا

توفيت الإعلامية السودانية الشابة، ريتاج الآغا، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك داخل مستشفى خاص.

وبحسب صحيفة "السوداني نيوز"، فإن المذيعة الشابة، كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددًا لممارسة نشاطها التلفزيوني.

ونعى عدد من الإعلاميين السودانين رحيل الإعلامية الشابة، منهم الإعلامي محمد عثمان، الذي نشر عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "الزميلة العزيزة ريتاج الآغا إليك في مرقدك الذي أتمنى أن تجدي فيه سعة ورحابة، وأنت اليوم ضيفة عند العزيز الجبار.. كنتي كما النسمة التي تمنحنا السكينة والسلام.. وصحي الموت عزّال غفرالله لك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة".

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ويذكر أن الإعلامية السودانية، ريتاج الآغا، كانت التحقت بقناة "النيل الأزرق"، قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة، منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".