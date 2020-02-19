فيديو.. سيدة تعزف على الكمان أثناء خضوعها لاستئصال ورم في المخ

من منطلق الحفاظ على قدرتها على عزف الموسيقى، عزفت مريضة، على آلة الكمان، أثناء خضوعها لجراحة خطيرة، وهي استئصال ورم في المخ، بأحد المستشفيات البريطانية.

وعزفت المريضة "داجمار ترنر"، على آلة الكمان خلال عملية استئصال ورم من الفص الجبهي الأمامي الأيمن في المخ، والذي كان قريبا من المنطقة التي تتحكم في الحركة الدقيقة ليدها اليسرى، في محاولة منها للحفاظ على قدراتها الموسيقية، وفقًا لـ "رويترز".

وتعود الفكرة إلى البروفيسور كيومارس أشكان، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى كينجز كولدج، الذي وضع خطة مفادها رسم خريطة للمخ وفتح الجمجمة ثم حث المريضة على العزف أثناء استئصال الورم، للحيلولة دون تضرر قدراتها في العزف على الكمان.

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وقال "أشكان": "كانت هذه أول مرة يعزف فيها مريض لي على آلة موسيقية أثناء جراحة، ونجحنا في استئصال 90% من الورم، بما في ذلك جميع المناطق التي يشتبه في أنها تشهد انتشارا سريعا للخلايا، مع الحفاظ على كافة وظائف يدها اليسرى".

من جانبها، شكرت "داجمار"، الجراحين، قائلة: "الكمان هو شغفي، أعزف عليه منذ أن كنت في العاشرة. التفكير في فقد قدرتي على العزف كان مفجعا".