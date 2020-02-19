الامارات | 10 طرق لـ «القافلة الوردية» لنشر الأمل والإيجابية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لـ «القافلة الوردية» لنشر الأمل والإيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع قرب انطلاق دورتها العاشرة، في 26 فبراير الجاري، سلطت مسيرة فرسان القافلة الوردية الضوء على أهم الطرق التي تبنتها لتعزيز جهود المجتمع نحو مكافحة سرطان الثدي، وإحداث تغييرات إيجابية في حياة المرضى، والجهود التي بذلتها لنشر الأمل بالعلاج والشفاء منه. وستقدم الدورة العاشرة من القافلة الوردية، على مدى 10 أيام، فحوصاً طبية مجانية، ومحاضرات وورشاً تثقيفية، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، حول أهمية الفحص الذاتي، وإجراء الاختبارات الدورية، للكشف المبكر عن أي إصابة.. وهنا 10 طرق تبنتها المسيرة للإسهام في مكافحة سرطان الثدي.

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