الامارات | «صخرة بليموث» تتعرّض لأعمال تخريب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن «صخرة بليموث» التاريخية، التي تعد واحداً من أبرز معالم إحياء ذكرى الاستيطان الأوروبي في أميركا الشمالية، قد تعرضت لأعمال تخريب، في الوقت الذي يستعد فيه سكان بليموث للاحتفال بذكرى مرور 400 عام على وصول المهاجرين الأوائل إلى هناك. واكتشف، مطلع الأسبوع الجاري، طلاء وكتابات باللون الأحمر على الصخرة الواقعة في ميناء بليموث بولاية ماساتشوستس الأميركية، بحسب وسائل إعلام، من بينها شبكة «سي بي إس بوسطن». كما تم تشويه تمثال يطلق عليه «بليموث ميدن»، وأعمال فنية أخرى. وتحتفي الصخرة والتمثال بقدوم الرواد الأوائل من المهاجرين - وهم متشددون غادروا إنجلترا - إلى ما تُعرف اليوم بالولايات المتحدة عام 1620. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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