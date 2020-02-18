مرض حمو بيكا.. أعراض مختلفة وعلاج مجهول.. ما هو الفارق بين كرونز وكورونا؟

"أنا بتعالج وعندي مرض بياكل في جدار المعدة، وواخد حقنة تمنها 120 ألف جنيه".. بتلك الكلمات أعلن مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن معاناته مع مرض كرونز، خلال تصريحات إعلامية له، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتساؤل عن تشابه ذلك الفيروس بمرض كورونا الذي يهدد العالم.

ويرصد "هُن" الفارق بين كرونز وكورونا، نقلا عن موقع "ماينو كلينك" الطبي.

ما هو مرض كرونز؟

كرونز هو مرض التهاب الأمعاء (IBD)، يسبب التهاب الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يؤدي إلى آلام في البطن، والإسهال الحاد، والتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية.

ينتشر الالتهاب الناجم عن كرونز في أعماق طبقات أنسجة الأمعاء المصابة، يمكن أن يكون هذا المرض مؤلماً وموهناً، وقد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة.

على الرغم من عدم وجود علاج معروف لمرض كرونز، إلا أن بعض العلاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من أعراضه وحتى تؤدي إلى هدوء طويل الأجل مع العلاج، يستطيع العديد من الأشخاص المصابين بمرض كرونز العمل بشكل جيد.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "2019-nCoV" المعروف بكورونا الجديد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.

وظهر فيروس كورونا المشابه لالتهاب الجهاز التنفسي الحاد لأول مرة في السعودية عام 2012، وتسبب في بؤر تفشي قاتلة في الشرق الأوسط وحالات إصابة في أنحاء متفرقة من العالم.

أعراض الإصابة بمرض كرونز

في بعض المصابين بمرض كرونز، يتأثر فقط الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة، وفي حالات أخرى، يقتصر المرض على القولون وهو مجرد جزء من الأمعاء الغليظة، المناطق الأكثر شيوعًا المتأثرة بمرض كرونز هي الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والقولون.

يمكن أن تتراوح علامات وأعراض مرض كرونز من خفيفة إلى شديدة، عادة ما تتطور تدريجياً، لكن في بعض الأحيان ستظهر فجأة، دون سابق إنذار، قد يكون لديك أيضًا فترات زمنية لا تظهر فيها أي علامات أو أعراض.

عندما يكون المرض نشطًا، قد تشمل العلامات والأعراض: إسهال، حمى، إعياء، آلام في البطن والتشنج، دم في البراز، تقرحات الفم، انخفاض الشهية وفقدان الوزن، ألم بالقرب من فتحة الشرج أو حولها بسبب التهاب من داخل الجلد (ناصور)، وقد يعاني المريض من: التهاب الجلد والعينين والمفاصل والتهاب الكبد أو القنوات الصفراوية وتأخر النمو أو النمو الجنسي عند الأطفال.

أعراض الإصابة بمرض كورونا الجديد

- الشعور بالإعياء.

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- الإصابة بالسعال الجاف التي ظهرت على أكثر من نصف المرضى، وفقا لدراسة علمية حديثة، أعدها باحثون طبيون، على 140 مريضا في مستشفى بمدينة ووهان، وفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي.

- الإصابة بالآلام في العضلات.

- الإصابة بصعوبة التنفس.

- الإصابة بنزلات البرد.

- الإصابة بالصداع.

- الإصابة بالتهاب الحلق.

علاج كرونز

لا يتوفر علاج لمرض كرونز حاليًا، لكن يمكن إدارة المرض بشكل جيد، توجد مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن أن تقلل من شدة وتكرار الأعراض.

علاج كورونا

لا تزال الأبحاث مستمرة، إلا أن الباحثة الرئيسية أعلنت في حملة الصين لمحاربة فيروس كورونا الجديد لي لانجوان، أن فريق البحث الذي تقوده، أحرز "تقدما كبيرا" في الوصول لعلاج فعال لفيروس كورونا الجديد، الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت صحيفة تشيجيانج الصينية اليومية، وفقا لـ"سكاي نيوز".