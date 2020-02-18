صور.. الحضور بملابس سوداء.. زفاف عروسين داخل مقبرة للأطفال

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في واقعة غريبة، احتفل عروسان في بريطانيا بحفل زفافهما داخل مقبرة للأطفال.
وارتدى العروسان في يوم فرحهما ملابس مرعبة، كما فرضا على ضيوفهما ارتداء ملابس سوداء من الرأس وحتى القدم.
أما زينة العُرس فوضعها العروسان بألوان قاتمة على طريقة احتفالات الهالوين، وزينا المقابر بمجموعة من الزهور الأرجوانية المجففة والصناعية، واستخدما أضرحة قبور الأطفال الموتى كأعمدة للتصاميم.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الاستثناء الوحيد من ارتداء الملابس القاتمة كان لابن العروس الذي قرر حضور الحفل وهو يرتدي زي ديناصور.
الزي الغريب وصور الزفاف الأغرب أثارت حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات منتقدة وساخرة من الحفل.
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