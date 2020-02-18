خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع ولو كان 30 ألف طلقة

أثنى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على الاستطلاع الذي أجراه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عن منع الطلاق الشفوي، والذي جاءت نتيجته موافقة 75% من جمهور البرنامج على منع الطلاق الشفوي.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "الناس فهمت والوعي زاد، والناس انحازت للرأي العاقل الحضاري الحقيقي الشرعي والفقهي الصحيح بعدم وقوع ما يعرف بالطلاق الشفوي".

وأضاف: "الناس بتتجوز رسمي وبتطلق عرفي، ودي من غرائب هذا الموضوع، ولما ييجي يتجوز أمور شديدة التعقيد ووجود مأذون وتوثيقات في وثيقة الزواج من باب الاحتياط، ولما بنيجي للطلاق الست بتترمي بره البيت في 5 دقايق في أنصاف الليالي"، مستنكرًا: "الزواج يحبه الله والطلاق يبغضه الله، واحنا صعبنا اللي بيحبه الله وسهلنا اللي بيبغضه الله"، معتبرًا أن "الكثيرين يعيشون في مرحلة ما قبل الدولة".

وتابع: "لو 30 ألف طلقة لا يقع الكلام الشفوي ولغو الكلام لا يؤخذ عليه ولا يؤبه له".

الجندي: "مفيش عندنا أوصياء ولا كهنوت ديني"

وتحدث الجندي عن التساهل في بعض الأمور الخاصة بالدين: "لو واحد سب الدين الشيوخ بيجدوا له مخرجا وبيقولوا له قول لا إله إلا الله، وميعاملهوش معاملة المرتد، وإذا كنا بنوجد مخرج لمن تلفظ بلفظ الكفر مش عارفين نوجد مخرج لمن تلفظ بلفظ الطلاق وترتب عليه تشريد للأسرة والأولاد، ولما نيجي نتكلم في الطلاق انت بتضع فرصة للمراجعة لما توصل للموثق الرسمي اللي الدولة مسمياه المأذون الشرعي".

ورد الجندي، على من هاجموا مسألة الطلاق الشفوي: "سمعت ادعاءات غريبة الشكل وبعض المنتسبين للعلم طالعين على الهواء بيقولوا إنه عبث بالشريعة"، مهاجمًا الزواج الشفوي معتبرًا أنه "عدم احترام للدولة".

ورد الجندي، على فتوى هيئة كبار العلماء بوقوع الطلاق الشفوي، قائلًا: "كان ممكن يحسمها لو كان المسائل كهنوتية وكان عندنا أوصياء وكان عندنا كهنوت ديني كنا هنسكت ونقول اغلق الأمر، لكن ابن تيمية أغلق الطلاق المعلق وخالف الأمة وعلمائها".

خالد الجندي: "الطلاق الشفوي عبث بالشريعة وعبث بالأعراض"

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واستنكر خالد الجندي، مهاجمة أحد الدعاة السلفيين له دون أن يسميه: "شيخ السلفيين اللي بيدعوا انه أعلم أهل الأرض بيقذف العلماء في أعراضهم وبيقول بيدعوا للزنى" متسائلًا: "هل الخلاف الفقهي يسمح بالقذف في الأعراض".

وأكد الجندي، أن الطلاق الشفوي "عبث بالشريعة وعبث بالأعراض"، مضيفًا: "إحنا تلاعبنا بالمرأة، وسبقتنا الدول المجاورة وسبقتنا الدول اللي كنا بنقول عليهم متشددين، وطلعوا أكثر احترامًا للمرأة وأكثر احتراما للدين".

وأشار إلى أن بعض الدول المسلمة أفتت بعدم وقوع الطلاق الشفوي، وأن دار الفتوى الخاصة بها جاءت لها 3000 فتوى طلاق، فوقع 3 حالات فقط.

الجندي: "بعد جدال 3 ساعات.. الشيخ كريمة قال لي إنه مقتنع بكلامي"

وسأل الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الشيخ خالد الجندي، عن كواليس المناظرة الشهيرة بينه وبين الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، حول الطلاق الشفوي.

وحكى "الجندي" ما حدث قائلًا: "أنا هقولها وقولتها وقبل ما أقولها هحلف بالله العظيم، والله الذي لا إله غيره، أقسم برب الكعبة، أن هذا قد حدث، الدكتور كريمة قعد يتناقش معي في هذه المسألة لأكثر من 3 ساعات في حلقة وائل الإبراشي على قناة دريم، وهو كان مختلف كل الاختلاف رغم الأدلة الواضحات الناصعات إلا أنه في نهاية الجلسة وبعد ما أنهكنا وقام وراح، في آخر الجلسة قالي يا شيخ خالد تصدق بالله؟ قولت له لا إله إلا الله، قالي أنا مقتنع بكل كلمة انت قولتها انت والدكتور سعد الهلالي"، مضيفًا: "فنظرت إليه مستغربًا مندهشًا" مستطردًا: "والله هذا قد حدث بيني وبينه وكان حاضر هذا المشهد واحد صديق موجود وحي يرزق حتى الآن".

وأكد الجندي، أن هناك عدد من العلماء وافقوا على إلغاء الطلاق الشفوي: "الدكتور أحمد عمر هاشم، عندي فيديو له إنه موافق، والدكتور حامد أبوطالب، صوت وصورة إنه موافق على هذه المسألة".